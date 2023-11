Violenza sulle donne, giornata di riflessione

Il Comune ha organizzato una serie di appuntamenti per avvicinarsi al 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La prima data in calendario è quella di venerdì: alla sala dei Savi del palazzo dei Capitani, alle 17.30, si svolgerà il convegno dal titolo ‘Il codice rosso: luci e ombre’. "La sensibilizzazione su certi temi – dice il sindaco Marco Fioravanti – è fondamentale per aumentare la consapevolezza e l’informazione dei cittadini. Quella della violenza sulle donne è un’emergenza sociale che dobbiamo affrontare mettendo in campo tutte le nostre forze, per far conoscere, spiegare e educare i giovani, ma non solo, al rispetto e alla legalità". La giornata di venerdì vedrà la testimonianza di Rita Lanzon ed Enzo De Luca, genitori di Federica e nonni di Andrea, quest’ultimi uccisi nel 2016 dall’uomo che era il loro marito e padre, all’età rispettivamente di 30 e 4 anni.