"Violenza, un problema socio culturale"

"Non un problema legato a patologie ma un fenomeno socio-culturale con radici profonde". Con queste parole Laura Gaspari, responsabile dell’area Violenza di Genere della cooperativa On the Road e coordinatrice dei Centri Antiviolenza della provincia di Ascoli, inquadra la violenza di genere. "La violenza maschile contro le donne è un fenomeno che si basa sulla disparità di genere tra chi subisce e chi agisce la violenza. Non si tratta di un problema legato a patologie psichiatriche o dipendenze, ma di un fenomeno socio-culturale con radici profonde nella disparità storica tra uomini e donne. Per secoli la società si è strutturata secondo un modello patriarcale".

Gaspari, come riconoscere o riconoscersi come vittima? E come chiedere aiuto? "La violenza di genere si manifesta come un iceberg: la parte visibile include violenza fisica, sessuale e femminicidi, mentre la parte sommersa comprende violenza psicologica, economica, molestie, stalking e una cultura sessista che ostacola le donne in vari ambiti della società. Pregiudizi inconsapevoli e stereotipi di genere continuano a influenzare il pensiero collettivo, portando a discriminazioni anche nel mondo del lavoro e dell’istruzione. Una relazione violenta si distingue dal normale conflitto per la presenza di una disparità: l’uomo esercita un dominio sulla donna, privandola della libertà di scegliere. Il primo segnale è il controllo, che si manifesta con la richiesta di condividere password, geolocalizzazione, foto degli abiti indossati, telefonate continue o limitazioni alla vita sociale. L’isolamento dalla rete amicale e familiare è spesso uno strumento per ridurre le possibilità di chiedere aiuto".

Com’è la situazione nel Piceno? "Negli ultimi anni, il numero di accessi al Centro Antiviolenza è aumentato, con una maggiore consapevolezza e richiesta d’aiuto da parte delle donne. Il fenomeno è trasversale: si registra un aumento delle richieste sia da parte di giovani, anche minorenni, sia di donne anziane, comprese over 80. Crescono anche le segnalazioni da parte di donne con background migratorio, segno che l’informazione sta raggiungendo fasce di popolazione più ampie. Le donne si rivolgono soprattutto agli sportelli di San Benedetto, Spinetoli e Ascoli Piceno, ma sempre più richieste provengono dalle zone montane e dalle aree più isolate della provincia".

A chi rivolgersi? "Sul territorio opera il Centro Antiviolenza Donna Con Te, con sportelli a San Benedetto, Spinetoli e Ascoli Piceno. Esistono anche case rifugio e case emergenza, strutture protette che accolgono donne vittime di violenza, sole o con figli, quando la loro sicurezza è a rischio. Queste strutture, a indirizzo segreto, offrono protezione e un percorso di autonomia per ricostruire la propria vita. Dal 2020 è attivo anche il Centro Uomini Autori di Violenza, che propone percorsi di consapevolezza per uomini che hanno agito violenza o che riconoscono in sé comportamenti problematici e vogliono fermarsi prima".

Ottavia Firmani