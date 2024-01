Violenza, via libera alla risoluzione

Approvata ieri all’unanimità dal Consiglio Regionale, la risoluzione per l’introduzione di una disciplina nazionale che preveda l’educazione all’emotività, all’affettività e alla sessualità all’interno della programmazione didattica nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. La risoluzione proposta dalla consigliera della Lega Monica Acciarri è stata poi sottoscritta da tutti i capigruppo di maggioranza e opposizione. "Voglio ringraziare i consiglieri di maggioranza e opposizione – ha dichiarato Monica Acciarri, prima firmataria della risoluzione – per aver compreso l’importanza istituzionale di questo provvedimento. Oltre al femminicidio, che rimane l’epilogo più drammatico di una storia di violenza e abusi, sono riconosciuti altri tipi di violenza sulle donne: quella fisica, quella psicologica e sessuale, la violenza religiosa, lo stalking e, non ultima, la violenza economica, con donne spesso costrette a non denunciare contesti di abuso per paura di non riuscire a mantenere economicamente se stesse e i propri figli. Le istituzioni scolastiche possono svolgere un ruolo decisivo con la promozione di progetti specifici mirati all’apprendimento di abilità utili alla conoscenza e gestione delle emozioni e delle relazioni sociali. Per questo si è voluta impegnare la Giunta Regionale e il Presidente, a recepire le linee guida del Governo per sviluppare progetti sperimentali che possano contribuire al cambiamento culturale nella gestione delle relazioni. Si realizzeranno percorsi di prevenzione e contrasto della violenza sulle donne, con la formazione specifica e l’aggiornamento del personale chiamato ad interagire con la vittima: polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, polizia municipale e personale socio-sanitario".