Violenze tra coniugi: ora il processo

Un matrimonio inizialmente fatto di amore, coronato dalla nascita di un figlio; poi però sono giunte le prime incomprensioni e le liti, con comportamenti che per la Procura di Ascoli sono stati censurabili. E’ finito nelle aule di giustizia lo scontro fra due ex coniugi entrambi ora sotto processo, per accuse reciproche. Lui, un ascolano, deve rispondere di lesioni aggravate e minacce, mentre lei, una sambenedettese è accusata di violenza privata. Chiaramente la moglie è parte civile contro il marito e viceversa. Parliamo di fatti che sarebbero avvenuto nel 2019 fra Ascoli e San Benedetto quando l’unione fra i due ha avuto una profonda crisi. Secondo il procuratore di Ascoli Monti, ad aprile di quattro anni fa sarebbe avvenuta una furiosa lite all’interno dell’appartamento di famiglia nata dal fatto che la donna voleva vendere il seggiolone del figlio. L’uomo invece era evidentemente contrario visto che, secondo quanto denunciato dalla moglie, nell’impedirle di prenderlo l’avrebbe aggredita, prima alzando la voce, poi insultandola con svariati epiteti offensivi. Non pago, l’avrebbe quindi sbattuta su divano montandole a cavalcioni, procurandole così lesioni ad un braccio.

Un’altra furiosa lite sarebbe avvenuta ad agosto quando lui voleva rientrare in possesso del telefono cellulare del quale la moglie si era impossessata. Nel farlo l’avrebbe aggredita in camera da letto dando vita ad una lite che ha coinvolto anche il loro figlio minorenne. Anche in questa occasione la donna avrebbe riportato lesioni ad un braccio che l’uomo nel corso dell’aggressione le avrebbe torto con violenza. L’ascolano è anche accusato di minacce perché in un’occasione, non potendo usufruire della doccia nella loro abitazione occupato da lei, avrebbe detto alla donna "zoccola, bastarda, affogatici nel bagno, ti faccio morire, ti faccio crepare". Per tutto questo la donna ha denunciato il marito che, a sua volta, ha querelato la moglie per episodi che sarebbero avvenuti ad agosto 2019. In tre giorni diversi lui nel rientrare a casa avrebbe trovato la porta chiusa dall’interno con un chiavistello, così da non poter rientrare ed essere costretto a trovare una sistemazione altrove. Di questo rapporto conflittuale sfociato in denunce reciproche si sta occupando il tribunale di Ascoli davanti al quale l’uomo è difeso dall’avvocato Mauro Gionni e lei dall’avvocato Nazario Agostini.

Peppe Ercoli