Virgo Fidelis, la festa dell’Arma

Festeggiata a San Benedetto la ricorrenza della Virgo Fidelis patrona dell’arma dei carabinieri, nella chiesa di San Pio X, dove il vescovo Carlo Bresciani ha celebrato la messa. Il comandante della compagnia carabinieri, capitano Francesco Tessitore, al termine della cerimonia, ha salutato le molte le autorità, militari, civili e religiose presenti, dando un ringraziamento speciale all’associazione nazionale carabinieri ed al suo direttivo, artefici dell’organizzazione della celebrazione. Poi dopo aver ricordato delle origini della ricorrenza, ha parlato della battaglia di Culqualber combattuta in Abissinia (Etiopia), dal 6 agosto al 21 novembre del 1941 fra italiani e britannici dove, fra tutti i combattenti si immolò il 1º gruppo mobilitato dei Carabinieri e per questi fatti d’arme, alla bandiera dell’Arma dei Carabinieri fu concessa una medaglia d’oro al valor militare. Nella stessa giornata è stata celebrata anche la giornata dell’orfano: un affetto che i militari dell’Arma dimostrano quotidianamente e materialmente attraverso l’Opera Nazionale di Assistenza per gli orfani dei Militari dell’Arma dei carabinieri, un Ente Morale di natura privatistica, che dal 1948 assiste gli orfani tramite piccoli contributi volontari elargiti dai militari di ogni ordine e grado. Il Comandante Tessitore ha concluso il suo discorso affermando che oltre alla giornata della memoria, è stata una giornata di etica e di celebrazione dei valori del coraggio del dovere e della solidarietà.

Marcello Iezzi