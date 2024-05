Viscione al contrattacco:: "Qui comandano i saggi, mai proposto assessore"

Caso Viscione: nuovo capitolo della saga. L’interminabile vicenda dell’esclusione dell’ex Udc nella giornata di ieri ha visto un nuovo intervento del diretto interessato che, a seguito della nota diramata dal comitato dei saggi, ha voluto nuovamente fare chiarezza. "Era ora – commenta –. Dalla foto dei saggi (il notaio Cappelli, il più antico esponente della destra ascolana, presidente della fondazione Ascoli Cultura, Gaetano Rozzi componente del cda della società Ascoli Servizi Comunali e, l’ultimo arrivato, Maurizio Ramazzotti, rappresentante legale di Crea, Credi, Cambia, presidente della Hydrowatt SpA, nel board di Rigenerazioni Srl e presidente da circa 25 anni della croce verde di Ascoli) apparsa sugli organi di stampa locale, anche il più sprovveduto degli ascolani si è reso conto di chi comanda al comune. Il sindaco Fioravanti ora più che mai è il re nudo. Perché prendersela dunque col primo cittadino? Oramai è così evidente che, per la formazione delle liste e chi ne avrebbe dovuto far parte, a decidere sia stato il trio dei saggi. Sono loro che hanno vagliato le liste civiche del centrodestra e autenticato su misura le candidature. C’è qualcosa che sfugge agli ascolani? C’è un nuovo potere occulto che governa l’Arengo? C’è un caminetto dove si decide chi deve essere o meno candidato nelle liste civiche e addirittura nelle liste dei partiti? Pare scontato, per competenza ed esperienza politica, che il ruolo di regista tocchi proprio all’eclettico notaio Cappelli".

Secondo Viscione lo sviluppo della coalizione di centrodestra è stata disegnata con precisione da quello che viene definito un ‘potere occulto’ per consentire a determinati candidati di spiccare rispetto a tutti gli altri. "I saggi sono un organo senza alcuna legittimazione democratica – prosegue – che decide chi deve governare Ascoli, chi deve stare in lista e come essere eletto. È evidente che non solo hanno costruito e controllato con ben 5 liste civiche una parte dell’elettorato, liste abilmente composte per eleggere solo i capilista fiduciari del sindaco e dei saggi, ma hanno anche preteso di controllare i partiti alleati decidendo i candidati e ponendo perfino il veto 24 ore prima di presentare la lista alla Lega, con il rifiuto di Fioravanti di sottoscrivere il collegamento della sua candidatura se avesse avuto Camela e Viscione candidati". Una persecuzione inaccettabile che per l’ex consigliere trova fondamento nel timore che due ulteriori candidature forti avrebbero permesso alla Lega di superare Fratelli d’Italia che aveva disperso con le liste civiche la sua potenzialità elettorale.

"Tengo a precisare che non mi sono mai proposto in qualità di assessore esterno in quota Lega e le persone con le quali ho parlato lo possono testimoniare. Ho soltanto chiesto la possibilità di candidarmi, senza alcuna pretesa o assicurazione. Al contrario, ribadisco, mi sono stati offerti incarichi politici come risarcimento per la mancata candidatura".

Massimiliano Mariotti