"Visibilità limitata, sensori di sicurezza"

"La visibilità, in alcune zone, è limitata. A via dei Platani, ad esempio, di notte non si vede niente –

dice Tonino Sofia, che poi punta il dito sugli attraversamenti –. Inoltre, è opportuno mettere mano agli attraversamenti, magari introducendo dei sensori per garantire la sicurezza dei pedoni. Sarebbe anche utile che l’amministrazione comunale illustrasse alla popolazione il progetto del nuovo ponte, perché in pochi lo conoscono. Infine, si deve trovare una soluzione al problema dei parcheggi nei pressi del campo sportivo, perchè quando gioca in casa l’Atletico Ascoli la situazione è ingestibile" la conclusione del residente.