’Visione futura’ per la Cna. C’è l’evento al Filarmonici con l’assemblea elettiva

La Cna e il mondo dell’impresa ascolana sono pronti a sostenere le sfide del presente per creare una visione comune del futuro. Stamattina al teatro Filarmonici andrà in scena l’assemblea elettiva della confederazione nazionale dell’artigianato, della piccola e media impresa. Un momento particolarmente significativo per la presidente Arianna Trillini che si prepara ad affrontare il suo secondo mandato, dopo gli ultimi quattro anni condivisi al fianco del direttore Francesco Balloni. Tanti i temi sensibili trattati nel corso dell’iniziativa ‘Una visione futura – Progetti, impegno, responsabilità’. Credito, intelligenza artificiale e sostenibilità saranno le questioni che vedranno coinvolti stakeholder del territorio e relatori di rilevanza nazionale per dialogare col territorio al fine di definire, sviluppare nonché affrontare i temi chiave che riguardano il domani del Piceno. Partendo dai risultati ottenuti nell’ultimo quadriennio si andrà a rivolgere con fiducia lo sguardo alle sfide relative al tessuto imprenditoriale del territorio. Il nocciolo sarà l’assemblea elettiva attraverso la quale si procederà all’elezione del nuovo presidente Cna e al rinnovo degli organi associativi per il mandato 2025-2029. Tante le autorità presenti. A partire dal sottosegretario al Mef Lucia Albano, al presidente della regione Francesco Acquaroli, fino a comprendere il commissario alla ricostruzione Guido Castelli. A loro si aggiungeranno il presidente Cna Marche Paolo Silenzi, il presidente della Banca del Piceno Sandro Donati e il presidente dell’ordine dei commercialisti di Ascoli Daniele Gibellieri.

Due i momenti di approfondimento. Nel primo panel si discuterà sull’evoluzione del credito nell’era della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale. Qui interverranno Roberta Palmieri (dirigente Istat - ufficio territoriale area nord-est), il direttore generale del confidi Uni.Co. Paolo Mariani e il direttore generale di Banca del Piceno Gabriele Illuminati, con un’analisi sul ruolo degli strumenti finanziari nel sostegno alle imprese. Il secondo panel, invece, sarà dedicato alle prospettive future tra sostenibilità e tecnologie emergenti. A discuterne saranno i rettori di tre importanti atenei italiani: Gian Luca Gregori (Università Politecnica delle Marche che ha condotto uno studio sulle imprese associate Cna); Maurizio Oliviero (Università di Perugia); Edoardo Alesse (Università dell’Aquila); il sindaco Marco Fioravanti, presente anche in veste di presidente dell’Anci Marche e del Consiglio nazionale Anci. La conclusione dei lavori sarà affidata al segretario nazionale Cna Otello Gregorini con la chiusura del noto artista Neri Marcorè. Il convegno è accreditato presso i consigli nazionali dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei giornalisti.