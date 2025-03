Visita a sopresa in città per Al Bano. Una mattinata sotto le cento torri

Tappa ascolana, a sorpresa, per il cantante Al Bano. L’artista, infatti, ieri mattina si trovava sotto le cento torri. Una visita inaspettata, quella di Carrisi, che ha colto di sorpresa le tante persone che lo hanno incrociato per le vie del centro storico. Lui, come al solito, non si è tirato indietro di fronte alle richieste di autografi e selfie avanzate dai fan e dai passanti. Stupito, per la presenza di Al Bano, anche il sindaco Marco Fioravanti il quale ha avuto la possibilità poi di incontrarlo all’interno di un noto ristorante del centro. Il cantante, anche al primo cittadino, ha ribadito di essere ad Ascoli di passaggio. Qualcuno, sui social, aveva ipotizzato l’idea che Carrisi stesse pensando a un concerto nel Piceno. Tutto, però, è stato smentito dallo stesso cantante.