"Visita fisiatrica per una 96enne, 2 mesi di attesa"

Una visita fisiatrica per una paziente oncologica di 96 anni, ha tempi di attesa di due mesi. L’ausilio richiesto era un verticalizzatore, macchinario diverso dal sollevatore che viene solitamente richiesto per pazienti allettati. "Trascorsi due mesi, il fisiatra si reca a casa della paziente e decreta l’impossibilità di fornire il verticalizzatore, poiché non contemplato fra gli ausili disponibili. Se il presidio non è in elenco fra quelli disponibili, perché si è richiesta l’impegnativa per la visita fisiatrica, facendo così perdere al paziente due mesi preziosi per il suo benessere? – scrive la nostra lettrice Catia Guerrieri – Si viene a sapere che i due mesi trascorrono perché le richieste sono molte, ma l’unico fisiatra esce solo un giorno al mese. Perché si prevedono visite una sola volta al mese e perché c’è un solo fisiatra? Perché l’Ast non si attiva per acquistare questo tipo di ausilio? Su 100 pazienti almeno 20 avrebbero bisogno di un verticalizzatore". Ma c’è di più. "Negli ospedali e nei pronto soccorso si usano pannoloni talmente scadenti che vengono messi doppi ai pazienti, uno sull’altro? Chi può si porta tutto da casa, chi non può viene imbottito come un omino Michelin. Per avere pannoloni di taglia XL è richiesto un peso superiore a 120 chili. Metodo empirico di valutazione: si può essere alti 2 metri, pesare 120 chili ed avere un giro fianchi di 80 centimetri, oppure essere alti 150 centimetri, pesare 80 chili e avere un giro fianchi di 140 centimetri. Per avere quelli di taglia XL bisogna firmare una dichiarazione, dove però non si può dire che quelli di taglia L sembrano quelli per neonati. Care Ast ascoltate le voci fuori dal coro dei singoli pazienti. Cari fisiatri, dovreste essere proprio voi a richiedere l’uso di questi dispositivi e non i disperati familiari dei bisognosi pazienti".