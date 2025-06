Visita guidata e note jazz

‘Percorsi: Itinerari di arte e musica’ è il titolo dell’iniziativa che lunedì 2 giugno offrirà l’occasione per scoprire Grottammare da una nuova prospettiva, attraversando la sua storia architettonica sulle note del jazz e della creatività artistica. Il programma si aprirà alle ore 17.30 in Piazza Kursaal, con una visita guidata dedicata al lungomare Liberty, durante la quale sarà possibile conoscere meglio le ville storiche del viale marino ‘Colombo’, uno dei tratti più caratteristici del paesaggio urbano di Grottammare. Chi vorrà potrà reinterpretare le suggestioni offerte dall’architettura liberty partecipando ai laboratori di pittura, disegno e fumetto in piazza Kursaal, in collaborazione con Utes e Astrolabio. Alle 18.30, sempre in Piazza Kursaal, il concerto del ’Pergolesi Jazz Trio’ del Conservatorio di Fermo accompagnerà la giornata al tramonto. Prenotazione obbligatoria al numero 347.6581180.