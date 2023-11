Visita guidata nei vivai

Proseguono le visite guidate alla scoperta di Massignano. Domenica alle 9.30, vi sarà una passeggiata molto particolare. L’escursione, infatti, si snoderà all’interno dei Vivai Acciarri Alfredo, in totale relax, dove gli ospiti saranno accompagnati da un esperto di botanica. Una giornata immersa tra le bellezze e le particolarità del mondo floreale, dedicata all’importante tradizione vivaistica della Valmenocchia, attività diffusa a Massignano dalla seconda metà del XX secolo e di forte valenza economica per l’intero territorio comunale. Il percorso è pianeggiante e adatto a tutti. Va detto che i Vivai Acciarri, più che una coltivazione di piante autoctone, è un vero e proprio giardino botanico dove perdersi fra trecento specie di piante ornamentali, disposte in modo organico con eccezionali giochi di colori. Al termine, chi vorrà, potrà pranzare nel vicino Villa Amaranto da prenotare al 347.2298778.