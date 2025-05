Visita guidata nel borgo storico: si parte dal museo

A Spinetoli, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei, che si tiene oggi, l’amministrazione comunale propone una visita guidata nel cuore del borgo storico, alla scoperta delle sue radici più autentiche con uno sguardo verso il futuro. La visita inizierà nel museo della Civiltà Contadina dove si potranno ammirare tutti gli attrezzi di un tempo, che proietteranno i visitatori nel passato e proseguirà con una passeggiata tra le suggestive stradine del borgo storico, dove ogni angolo racconta storie di comunità e trasformazione. Il percorso culminerà nel rinnovato museo della Scultura ‘Alfio Ortenzi’, che prende il nome del grande scultore spinetolese e che espone oltre 170 opere realizzate da artisti italiani e internazionali in occasione delle varie edizioni del simposio di scultura che si è svolto a Spinetoli dal 1995 e che ha saputo coniugare arte contemporanea e patrimonio urbano. Il ritrovo è previsto in piazza Roma, davanti al museo della Civiltà Contadina, l’ingresso è gratuito. Per informazione e prenotazioni è possibile contattare il numero 351 7087768.