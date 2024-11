Visita inaspettata a Monterenzo: quattro caprioli a passeggio

Una bella famiglia ’allargata’ di 4 caprioli adulti sorpresi nel bel mezzo di un terreno arato sopra a Monterenzo, in contrada Ragnola di San Benedetto.

Un evento che ha richiamato l’attenzione dei pochi passanti lungo la strada che taglia la collina per collegarsi alla provinciale per Monteprandone. Secondo gli abitanti della zona, però, la famiglia di caprioli staziona in quell’area, tra uliveti e terreni erbosi, da diversi mesi. Il capriolo è un animale selvatico, per quanto mite e timido, che vive nelle zone montuose, ma negli ultimi anni si vede sempre più di frequente sulle colline non distanti dalla riviera.

Come per i cinghiali, purtroppo, talvolta rappresentano un pericolo per la viabilità. Non sono rari i casi in cui i caprioli restano coinvolti in incidenti stradali, perché investiti da veicoli in transito. Anche nelle scorse mattine, ad esempio, i quattro esemplari si trovavano in mezzo alla strada di Monterenzo e sono stati allontanati dall’automobilista di passaggio che poi li ha fotografati.

ma.ie.