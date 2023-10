‘Visita Senologica’ gratis. C’è un boom di richieste

Grandissimo successo per il service rotariano ‘Visita Senologica’ che andrà in scena in piazza Giorgini domenica dalle 10 alle 19. Sono state, infatti, circa 150 le richieste pervenute ad oggi alla segreteria del Club Rotary di San Benedetto. "Sapevamo che fare questo service nel mese di ottobre, mese nazionale della prevenzione del tumore della mammella, sarebbe stato mettere l’attenzione su un tema delicato. È il tumore più frequente nelle donne – afferma il presidente del club Giuseppe Formentini - Ringrazio la nostra socia dottoressa Elisa Sebastiani, chirurgo generale presso il Madonna del Soccorso dove risulta coordinatore clinico per la ‘Breast Unit’, per la disponibilità e la professionalità prestata ed i diversi soci che si sono resi disponibili a prestare assistenza". "La visita è il primo approccio clinico per individuare un’anomalia della mammella, segnali poi da indagare con un esame strumentale – sottolinea la dottoressa Sebastiani – La visita può essere eseguita a tutte le età, ma maggiormente consigliata per pazienti con precedenti familiari di tumore mammario e comunque nelle fascie di età dai 45 ai 75 anni. La cosa positiva è che le statistiche ci dicono che la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi di tumore maligno se precoce è superiore al 90%". Non potendo far fronte a tutte le richieste pervenute in una sola giornata, il Rotary programmerà nuovi appuntamenti entro breve.