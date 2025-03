Visita speciale ai bimbi di Pediatria. Entro oggi le iscrizioni al concorso

Si chiudono questa mattina alle 12.30 nella Sala Cola dell’Amatrice, le iscrizioni al Concorso Mascherato del Carnevale di Ascoli. Subito dopo verranno resi noti i nomi dei gruppi e a quale Categoria si sono iscritti. Parallelamente è partito anche il referendum de L’Asene che Vola con il tagliando che va ritagliato, compilato e consegnato alla Gastronomia Migliori o alla redazione del Carlino. Ieri è stata molto emozionante la visita di Re Carnevale accompagnato da Buonumor Favorito e da Lu Sfrigne, al reparto di Pediatria del Mazzoni per portare un sorriso ai bimbi ricoverati. E ieri sera c’è stata grande festa in piazza con i dj e i gruppi locali. Oggi alle 11 in piazza del Popolo laboratorio didattico gratuito per i bambini su ’Storie di maschere e Carnevali’. Nel pomeriggio, alle 16, sempre in Piazza del Popolo, concerto di ’Vhs Disney Rock Band’. A seguire, dalle 17, sarà la volta del concorso per gruppi mascherati con le esibizioni degli iscritti alla categoria ’Ob’ (Omnia Bona). Alle 17,30 tornerà nella Loggia dei Mercanti la tradizionale ’Raviolata’, degustazione gratuita di ravioli di Carnevale con musica. Dalle 20, poi, Veglione al Circolo Cittadino.

Valerio Rosa