Visita speciale al Picchio Village per i bianconeri

Ospiti speciali al Picchio Village. Martedì pomeriggio i tesserati dell’Ascoli for Special, squadra militante in quarta categoria – il campionato promosso dalla Figc e riservato ad atleti con disabilità cognitivo-relazionali –, sono stati ospitati dall’Ascoli Calcio per un pomeriggio all’insegna dei principi legati allo sport e all’integrazione. Nel quartier generale bianconero ad accogliere i giovani calciatori sono stati il direttore generale Domenico Verdone, il direttore sportivo Emanuele Righi, il club manager Ferdinando Sforzini, il team manager Mirko Evangelista, la responsabile comunicazione Valeria Lolli e il social media manager Marco Sabatucci. Questa la rosa del team di Ascoli for Special: Fabio Allevi, Michel Annibali, Alessandro Barelli, Riccardo Camaioni, Mirko Cameli, Giuseppe Caracciolo, Piergiorgio Cassano, Riccardo Catalucci, Francesco De Marco, Jerome Douzamy, Matteo Falciani, Kevin Iachini, Andrea Marinelli, Giovanni Paolo Orsini, Nicholas Tanzi, Gino Tempestilli, Cristian Viggiano, Cristian Viviani, Arbin Zekiri. Dopo aver indossato le mute da allenamento, i ragazzi hanno svolto una sessione di lavoro con gli under 15 allenati da Giuseppe Cusimano su uno dei campi sintetici del centro sportivo. Nella seconda parte del pomeriggio i calciatori dell’Ascoli for Special si sono trasferiti sul campo in erba dove la prima squadra stava sostenendo l’allenamento in vista dell’impegno di campionato col Legnago Salus. Dopo aver assistito agli ultimi scampoli di allenamento, i ragazzi speciali hanno svolto una sessione di tiri in porta con gli uomini di mister Mimmo Di Carlo. Il pomeriggio infine si è concluso con la consegna di alcune maglie bianconere personalizzate a tutta la rosa del team speciale.