Visite ai cavalli con due sorprese Che show col memorial Volponi

Primo step superato. Sono state completate ieri le visite veterinarie cui sono stati sottoposti, in tutto, 23 cavalli da parte dei sestieri. Dopo i dieci cavalli che hanno superato gli esami sabato, ieri è stata la volta degli altri tredici. Due, per così dire, le sorprese: una ha riguardato il sestiere di Sant’Emidio, che in extremis ha deciso di non presentare Monsieur Polly, ma al suo posto Capitan Segreto, oltre a Sochi Tango e il giovane Fire Excell. L’altra riguarda Porta Tufilla, che invece, ha portato a visita cinque cavalcature anziché le quattro comunicate precedentemente: a cominciare dal campionissimo Trentino, ‘Uomo felice’, Lullaby, High Applause e Danea. Infine, il sestiere di Porta Solestà ha sottoposto alla commissione veterinaria cinque cavalcature: Love Story, Kathy Way, Mister Armando, Love Me e il mezzosangue Tajika.

Tra ieri e sabato, inoltre, sono tornati in campo anche gli sbandieratori e i musici dei sestieri, oltre ad altri gruppi provenienti dalle altre regioni d’Italia, in occasione della sesta edizione del ‘Memorial Titino Volponi’, promosso da Porta Romana. Nel singolo, ha vinto Francesco Cirelli di Città Murata, nella coppia trionfo per Luca Federici ed Edoardo Pavoni di Porta Solestà. I gialloblù hanno trionfato anche nella piccola squadra, nei musici e nella combinata. Matteo Porfiri