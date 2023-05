Visite alle dimore storiche

Il più grande museo diffuso d’Italia riapre le porte. Domenica 21 maggio torna la Giornata nazionale dell’associazione dimore storiche italiane, giunta quest’anno alla XIII edizione. Saranno oltre 500 i luoghi esclusivi come castelli, rocche, ville, parchi e giardini visitabili gratuitamente, in un’immersione nella storia che rende il nostro Paese unico al mondo. Al Borgo Storico Seghetti Panichi, oltre alla visita del giardino, verrà presentato il Progetto ’6 Dimore in cerca di Autore’: 6 cortometraggi dedicati a 6 dimore storiche danneggiate dai sismi 2016- 2017 (in collaborazione con la Marche Film Commission).

Quest’anno torna nuovamente il concorso fotografico in collaborazione con Photolux e Instagramers Italia Ets, rivolto a tutti gli utenti di Instagram: maggiori informazioni saranno dettagliate in successive comunicazioni.

Info www.associazionedimorestoricheitaliane.it