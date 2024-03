Visite e controlli gastroenterologici al sestiere

Prende il via oggi la terza edizione de ‘Il sociale nel segno della tradizione’, l’iniziativa promossa dai sestieri di Porta Solestà e Sant’Emidio, in collaborazione con il Comune di Ascoli, i castelli di Venarotta e Montegallo e la Fondazione Carisap. Fondamentale anche la partecipazione della Lilt di Siena, che mette a disposizione professionisti e attrezzature nei vari appuntamenti promossi con un unico obiettivo: prevenire la lotta ai tumori. Il primo incontro di questa edizione è in programma oggi al sestiere di Porta Solestà. Il dottor Domenico D’Elia, responsabile del comparto ecografico della Legatumori senese, effettuerà visite e controlli gastroenterologici gratuiti nella sede gialloblù. Ben 25 le prenotazioni arrivate in meno di 24 ore. Al termine della giornata di screening, poi, è previsto un momento conviviale con una cena nella sede del sestiere di Sant’Emidio. "Con orgoglio diamo vita al primo evento 2024, dedicato alla gastroenterologia – spiegano i capisestiere Attilio Lattanzi e Mariangela Gasparrini -. Diamo il benvenuto al dottor Domenico D’Elia, alla presidente della Lilt senese, Gaia Tancredi, e all’infaticabile direttore Luigi Gualtieri. Come abbiamo ripetuto migliaia di volte, Quintana non è solo giostra equestre e bandiere, ma soprattutto sociale, solidarietà, mutuo soccorso, cultura e tanto altro. La rassegna che quest’anno si estende ai comuni di Venarotta e Montegallo ne è solo la conferma".

A quello di oggi seguiranno altri tre eventi. Il 13 aprile, ad esempio, nell’area archeologica del palazzo dei Capitani, sarà inaugurata la mostra ‘Cicatrici rivelate’, che resterà aperta fino al 25 aprile. E’ una raccolta di suggestive fotografie con modelle particolari, ovvero donne che hanno accettato di mostrare i segni che portano sui loro corpi, causati da interventi chirurgici per l’asportazione del seno per motivi oncologici o da incidenti di varia natura. La mostra è organizzata dall’associazione umbra ‘Prenditi cura di te’, presieduta da Simona Laudani, gli scatti sono di Simone Rossi e gli allestimenti dell’art director Federico Gentilini. Il 20 aprile, invece, il senologo Andrea Stella dedicherà la giornata ai controlli per la prevenzione del tumore al seno. Visite ed ecografie gratuite si svolgeranno nei locali allestiti dal castello di Montegallo. L’11 maggio, infine, ci si sposterà a Venarotta dove il neurochirugo Sandro Carlet terrà una conferenza pubblica sul mal di testa e su come prevenirlo.

Matteo Porfiri