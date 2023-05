Visite guidate da Marano alle ville grazie Fai e Fiab

"VisitedaMare – Fai Tappa nel Piceno" domenica a Cupra Marittima con l’organizzazione del Gruppo Fai Giovani di San Benedetto e la collaborazione Fiab. Partenze in bicicletta dalla Rotonda di Porto d’Ascoli alle 8.30 e dal monumento "Lavorare lavorare…" sul lungomare nord di San Benedetto alle 9. La visita, con guide offerte dalla Pro Loco e dall’amministrazione comunale di Cupra, partirà dal borgo litoraneo e dalla Collegiata di San Basso (con il trittico del Crivelli e la volta del Pauri), per poi salire sul borgo di Marano, visitando: Porta Maggiore, chiesa di Santa Maria del Suffragio, Torre bruciata, affaccio dal belvedere Calcagno, Palazzo Sforza, Museo archeologico del territorio, chiesa di Santa Maria in Castello, chiesa dell’Annunziata e presepe permanente di arte spagnola. Verrà inoltre aperto in via straordinaria il giardino di Villa Grisostomi. Sarà poi possibile pranzare presso alcuni ristoranti di Cupra Marittima a prezzi convenzionati. Nel pomeriggio sono possibili visite gratuite al Museo archeologico del territorio, al Parco archeologico naturalistico "Civita" e al Ninfeo. Per la partecipazione è previsto un contributo di 5 € per gli iscritti FAI e di 8 € per i non iscritti.