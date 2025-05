Visite guidate per scoprire Offida

Appuntamento per questo week end ad Offida, per trascorrere un fine settimana all’insegna dell’arte, della storia e dela creatività. Si tratta del Gran Tour delle Marche, due appuntamenti imperdibili che porteranno i visitatori alla scoperta delle meraviglie di Offida con un tocco di magia e manualità. Il primo appuntamento è previsto per sabato, alle 16.30 nel teatro Serpente Aureo con l’iniziativa: ‘Kamishibai delle origini: storie di Offida’, che prevede la visita al teatro Serpente Aureo, successivamente i presenti si immergeremo nella sua affascinante storia. A seguire, laboratorio creativo al museo ‘De Castellotti’ con la tecnica giapponese Kamishibai, per raccontare insieme le origini di Offida attraverso immagini e parole. L’iniziativa proseguirà domenica, alle 10.30 nell’affascinante chiesa di Santa Maria della Rocca. Per info e prenotazioni contattare il 334 154 7890 (anche WhatsApp), entro oggi oppure mail: info.offida@opera-coop.it L’ingresso è di 5 euro.