Ascoli, visite mediche gratis in piazza Arringo

Ascoli, 9 novembre 2024 – L’azienda sanitaria territoriale di Ascoli sarà parte attiva dell’evento ‘Carovana della salute: il benessere arriva in città’, organizzato da Cisl pensionati Marche che ha coinvolto l’Ast picena, in programma domani dalle 10 alle 17.30, in piazza Arringo.

“La partecipazione dell’Ast di Ascoli a questa iniziativa – spiega il direttore sanitario Maria Bernadette Di Sciascio – è la dimostrazione del percorso di dialogo e confronto intrapreso dall’azienda con le organizzazioni sindacali della funzione pubblica confederali e dei pensionati con cui, recentemente, l’Ast ha firmato un protocollo d’intesa che recepisce quello già siglato dalla Regione Marche”.

Per la promozione della salute l’Ast di Ascoli sarà presente con il personale sanitario del Dipartimento di prevenzione, dell’unità operativa complessa di medicina fisica e riabilitativa e dei distretti sanitari di Ascoli e San Benedetto.

I medici e gli operatori del Dipartimento di prevenzione diretto da Claudio Angelini, dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30, informeranno i cittadini sulle vaccinazioni, da quelle pediatriche a quelle per gli adulti fino a quelle rivolte alle persone anziane, con un focus specifico sull’antinfluenzale, la cui campagna vaccinale è già partita nel Piceno e nelle Marche dallo scorso mese di ottobre.

I professionisti del Dipartimento di prevenzione forniranno informazioni anche sugli screening oncologici che vengono offerti gratuitamente dall’Ast di Ascoli: cervice-uterina, mammografico e colon-retto e per l’eliminazione del virus dell’epatite C.

Mentre il Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione darà consigli sui corretti stili di vita da seguire attraverso una sana alimentazione. Il personale dell’Uoc di medicina fisica e riabilitativa diretta da Alfredo Fioroni, dalle 10.30 alle 11.30, parlerà invece di prevenzione e dei molti benefici dell’attività motoria sulla salute, mentre i fisioterapisti effettueranno una dimostrazione pratica eseguendo esercizi di ricondizionamento aerobico e di rieducazione respiratoria.

Infine, gli operatori dei Punti unici di accesso dei due distretti sanitari di Ascoli e San Benedetto saranno a disposizione, dalle 10 alle 17, per fornire ai cittadini informazioni utili relativamente a come si può accedere alla rete dei servizi a favore dell’anziano fragile. Per lo screening e le visite mediche gratuite saranno presenti gli operatori sanitari delle unità complesse di cardiologia e Utic del ‘Mazzoni’ e di oculistica dell’Ast.