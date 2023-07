Visite mediche ok Ammessi tutti i cavalli Innocenzi con Katy Way, Lionetti su Look Amazing

Pochi dubbi, per i cavalieri, sulle cavalcature da montare questa sera per provare a vincere la Quintana di luglio. Ieri mattina visite mediche pregara svolte dalla commissione veterinaria e tutti e dodici i destrieri sono risultati idonei. Il favorito Luca Innocenzi dovrebbe scegliere Katy Way, purosangue inglese di otto anni in sella alla quale vinse lo scorso anno ad agosto. L’alternativa è Love Story, cavalcatura di quattordici anni che allo Squarcia ha trionfato addirittura tre volte. Per Innocenzi, quella di stasera, sarà la 32esima partecipazione alla Quintana, con il folignate che ormai è come uno ‘zio’ per tutti gli altri cavalieri decisamente più giovani e meno esperti. Il secondo più ‘anziano’, statisticamente, è Nicholas Lionetti della Piazzarola. Il 24enne di Faenza, ancora a caccia del primo successo ad Ascoli, sceglierà sicuramente Look Amazing, purosangue inglese di otto anni, che dovrebbe essere preferito al più giovane Matti Miller. La Piazzarola non esulta dal luglio del 2009, anno dell’ultima vittoria biancorossa firmata da Luca Veneri su Golden Open. Ottava presenza, stasera, per Denny Coppari, chiamato in extremis a sostituire l’infortunato Massimo Gubbini per Porta Tufilla. L’ultima partecipazione del 36enne di Treia alla giostra ascolana risale al 2015, prima della squalifica per doping. All’epoca correva per la Piazzarola. Coppari, che si è messo ormai alle spalle quel brutto periodo, sceglierà Spedwell Blu, il purosangue di otto anni che gli è stato messo sportivamente a disposizione dalla scuderia di Lorenzo Melosso. L’alternativa è Bebayeb, purosangue di sette anni. A proposito di Melosso, il 22enne ascolano timbrerà la sua settima presenza e monterà Magic Strike, purosangue di 9 anni. La riserva sarà Clarabella, di cinque anni. Melosso, cavaliere di Porta Romana, vanta una vittoria, quella dell’agosto 2019. Infine, curiosità per i due debuttanti. A cominciare da Lorenzo Savini, che correrà per Porta Maggiore, sestiere in astinenza da 41 anni. Il 21enne pescarese monterà Adivina Dora, purosangue inglese di sette anni, mentre la riserva sarà la coetanea Magica Wanda. Per Sant’Emidio, invece, il 22enne Tommaso Finestra sostituirà l’infortunato Pierluigi Chicchini e correrà in sella a Sochi Tango, purosangue di sette anni. ‘In The Wood’ sarà invece la riserva. Il sestiere del centro storico non vince dal 1998, quando trionfò Franco Melosso in sella a Denny.

Matteo Porfiri