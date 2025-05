Visite nelle aziende:: "Fainplast e Pfizer sono due eccellenze"

Il candidato governatore del centrosinistra, Matteo Ricci, nella giornata di ieri ha anche fatto visita ad alcune eccellenze imprenditoriali del Piceno, dalla Pfizer alla Fainplast. "Un pomeriggio trascorso tra realtà del mondo sanitario e imprese internazionali, che testimoniano quanto la sanità pubblica, e non solo, sia in difficoltà, ma allo stesso tempo il ruolo mondiale che le Marche ricoprono in alcuni settori e che la regione dovrebbe maggiormente valorizzare – ha detto Ricci -. Anche oggi chi lavora nel mondo sanitario mi ha confermato il fallimento della giunta Acquaroli sulla sanità pubblica, dalla mancanza di una visione alla disorganizzazione, che si ripercuotono su chi lavora e sui cittadini, aumentano le liste di attesa e non si riescono a garantire servizi nonostante il grande impegno di operatori sanitari, medici e infermieri. L’incontro con aziende come Pfizer e Fainplast, dimostrano il potenziale internazionale della nostra regione – ha proseguito l’europarlamentare del Partito Democratico -. Due eccellenze delle Marche in due settori completamente diversi che esportano il nostro nome in tutto il mondo. Sono queste le Marche che vogliamo: competitive, conosciute, internazionali. E le costruiremo insieme, impegnandoci per risolvere le criticità e lavorando per rilanciare una visione nuova per la nostra regione e per i suoi territori. Anche per questo ho incontrato il Piceno Consind, per confrontarmi con loro sulle migliori strategie per lo sviluppo regionale del territorio".

m.p.