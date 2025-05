Visite ok per i primi 13 cavalli

Abili e arruolabili i primi tredici cavalli (dei ventisei complessivi) che sono stati sottoposti ieri alle visite veterinarie in vista della Quintana in notturna che andrà in scena il 12 luglio. Ad eseguire i test, come avvenuto anche lo scorso anno, è l’equipe della Facoltà di Veterinaria dell’Università di Teramo. Tre sestieri, appunto, hanno sottoposto le proprie cavalcature all’attenzione dei medici nella giornata di ieri, ovvero Porta Romana, Piazzarola e Porta Maggiore. Gli altre tre, invece, lo faranno oggi: Sant’Emidio, Porta Solestà e Porta Tufilla. Porta Romana ha portato a visita quattro purosangue: Magic Strike di undici anni (in sella al quale Lorenzo Melosso vinse nell’agosto del 2023), Aethos di dieci, Matambre di cinque e Tago Island sempre di cinque. La Piazzarola, invece, ha optato per cinque cavalcature, tutti purosangue: Matti Miller di otto anni, Lonely Dreamer di sei, L’Incanto di otto, Leda di quattro anni e Fortemente di sei, quest’ultimo in dote al secondo cavaliere Aurelio Nencini. Infine, Porta Maggiore ha portato ai test di ieri quattro purosangue: Rocio della Baldella di nove anni, Baloon di sei, Stay Safe Tonight sempre di sei e Whiteheaven di cinque anni. Questi ultimi sono tutti cavalli nuovi, che il cavaliere neroverde Adalberto Rauco avrà a disposizione per il suo debutto allo Squarcia. Questa sera, intanto, si svolgerà anche una sessione di prove a porte aperte. Inizialmente in programma alle 20, la seduta è stata posticipata alle 20.30: i sestieri si alterneranno in tre tornate e l’ingresso, per il pubblico, sarà libero.

m.p.