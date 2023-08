Visite veterinarie, ammessi i cavalli

Visite veterinarie, tutti e dodici i destrieri hanno superato il test. Luca Innocenzi di Solestà, correrà di nuovo in sella a Katy Way, con cui ha trionfato nelle ultime due giostre. L’alternativa è rappresentata da Love Story che ad Ascoli ha vinto nell’agosto del 2018, a luglio 2019 e luglio 2021. Lorenzo Melosso di Porta Romana, invece, sceglierà ancora Magic Strike, purosangue inglese di nove anni che ha debuttato a luglio. Il secondo cavallo è Clarabella, purosangue di cinque anni. Nicholas Lionetti della Piazzarola scenderà in pista sul velocissimo Look Amazing, purosangue di otto anni, lasciando ‘in panchina’ Matti Miller, di otto anni. Look Amazing, nell’ultima giostra, fu l’unica cavalcatura a scendere sotto il muro dei cinquanta secondi e lo fece in tutte e tre le tornate. Tommaso Finestra di Sant’Emidio correrà con ‘In The Wood’, purosangue di sei anni, mentre l’alternativa sarà Sochi Tango, cavallo più esperto, di sette anni. Il cavaliere di Porta Tufilla, Denny Coppari, riproporrà Speedwell Blu, purosangue di otto anni con cui giostrò anche nell’edizione in notturna. La riserva sarà Bebayeb, di sette anni, anche lui sottoposto ieri alla visita pregara. Infine, il giovane Lorenzo Savini di Porta Maggiore dovrebbe montare Adivina Dora, purosangue di sette anni, ma non è escluso che alla fine possa optare per la coetanea Magica Wanda.

m. p.