’Vissi d’arte… magia di un mito!’ Al foyer l’omaggio a Puccini

‘Vissi d’arte… magia di un mito!’ è il nome del concerto dedicato a Giacomo Puccini in programma mercoledì, alle 21, nel foyer del teatro Ventidio Basso, a cura di Monaldo Braconi al pianoforte. Promosso dal Comune con l’Amat in collaborazione con ‘Nuovi spazi musicali’, il concerto prevede un programma che vuole essere un viaggio musicale tra gli incantevoli capolavori delle opere più note del maestro, cercando di conoscerlo meglio anche attraverso alcune sue miniature pianistiche. Monaldo Braconi è nato a Roma dove ha studiato al conservatorio di musica Santa Cecilia. Svolge attività solistica e cameristica esibendosi in prestigiose stagioni nazionali ed internazionali. Biglietto posto unico non numerato da 8 a 10 euro. Per informazioni: biglietteria del teatro 0736298770, biglietterie circuito Amat vivaticket, biglietteria del Ventidio Basso dalle 20 del giorno del concerto.