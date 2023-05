Viste daMare a Monsampolo

È in programma domenica, a Monsampolo, il terzo appuntamento con ‘Viste daMare – Fai tappa nel Piceno’, il format proposto dal Gruppo Fai giovani di San Benedetto in collaborazione con la Federazione italiana amici della bicicletta. L’appuntamento prevede un percorso in bicicletta (facoltativo) da percorrere in gruppo, con partenze dalla rotonda Salvo D’Acquisto di Porto d’Ascoli alle 8 e dal monumento ‘Lavorare lavorare…’ sul lungomare nord di San Benedetto alle 8.30, seguito da una visita guidata (a cura del Fai giovani) alle bellezze storico, artistiche e culturali di Monsampolo, con inizio alle 10.30 dal punto di ritrovo in piazza Marconi. La visita guidata toccherà i beni più interessanti del borgo, alcuni dei quali aperti per l’occasione: chiesa della Madonna Addolorata, museo della Cripta (le mummie di Monsampolo), chiesa di Maria Ss. Assunta, percorsi ipogei con presepi artistici (riaperti dopo i lavori), piazza Castello (con torre di avvistamento e palazzi Guiderocchi e Malaspina), museo archeologico. Nel pomeriggio sarà possibile vistare l’abbazia dei Ss. Benedetto e Mauro. Contributo di 5 euro per gli iscritti Fai e di 8 euro per i non iscritti. Per informazioni: 3406764280.