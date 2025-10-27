Vitale, una doppia parata che vale la partita. Rizzo Pinna e D’Uffizi ci mettono tanta qualità

Vitale 8. La memoria di un’intera generazione avrà lui, meravigliosamente lui, inciso quando si ricorderà questo derby. Due parate contro ogni legge della fisica, della matematica, anche del terreno, altre difficili. Un monumento. Non lui, fateglielo un monumento. Se lo merita.

Alagna 6. Meno danze dalla sua parte, mette nella scatola dei ricordi un derby emozionante.

Curado 7. All’inizio è un duello rusticano con Eusepi, quando il nove cala, lui mette il vestito buono.

Rizzo 6. Qualche imperfezione, ma ha giocato stringendo i denti, va riconosciuto.

Nicoletti sv. Dito indice della sfortuna puntato contro. Peccato. (dal 7’ Cozzoli 6. Konate è duro da rimbalzare, perchè ha gamba, fisico, forza. Chiamato a freddo, se la cava).

Milanese 7.5. Se per Vitale la memoria sarà da fissare con un monumento, lui sul libro della storia scrive il suo nome con l’inchiostro. Un gol meraviglioso, un gesto tecnico equilibrato, calibrato, pensato. Bravissimo (dal 78’ Ndoj 6. Gioca pulito, molto pulito).

Damiani 6. Ormai lo marcano a uomo anche alla cassa del supermercato. E lui, comunque, ispira. Inizio ripresa sotto standard (dal 57’ Corradini 6. Quando entra le dinamiche tattiche finiscono sotto al tappeto, ma ordine e tempi sono perfetti).

D’Uffizi 7. ’Aaaaaaaah come gioca D’Uffizi!’, nel manuale del calcio bianconero si trova alla pagina di quelli che ’Orsolineggiano’.

Rizzo Pinna 7. Avete visto dov’era alla fine dell’azione del gol? Quasi sulla linea di centrocampo, Don Andres Rizzo Pinna… L’uomo che vede calcio dove gli altri vedono il traffico dell’ora di punta.

Silipo 6.5. Butta giù la traversa dopo l’ennesima partita da furetto folleggiante. Ancora promosso (dal 78’ Palazzino 6. Ha spunto ma in una gara cosi servono anche muscoli per timbrare. Bravo lo stesso).

Gori 6.5. Molto bomber di squadra. Anche quando serve difendere i compagni. Esalta il pubblico (dal 78’ Chakir 6. Una giocata utile).

All.Tomei 7.5. Difficilissimo mettere sul prato le formule chimiche del suo calcio paradisiaco. L’Ascoli vince anche soffrendo ma il mister va ringraziato per aver messo la faccia e le sue idee in una partita vera, con emozioni vere, contrastanti, con giocate codificate e gesti istintivi. Anche se di sofferenza. Vincere il derby dopo 39 anni. Fatto.

Daniele Perticari