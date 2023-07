Vito Valleriani, campione europeo di organetto e fisarmonica diatonica, grande soddisfazione per la "Picena Non Vedenti"

Grande soddisfazione per la ‘Picena Non Vedenti’, la società di torball ascolana, visto che l’atleta e consigliere non vedente, Vito Valleriani, è diventato campione europeo di organetto e fisarmonica diatonica. Il ragazzo, 32enne, di Castellalto ma ormai piceno d’adozione, ha vinto il 27esimo campionato europeo di categoria, andato in scena ad Attimis, in provincia di Udine. Vito, non vedente dal 2005, ha iniziato a suonare l’organetto a 17 anni e ad oggi ha partecipato ad una quarantina di concorsi nazionali ed internazionali conseguendo sempre ottimi risultati. Per una quindicina di volte è risultato il miglior concorrente di categoria e in alcune occasioni anche il miglior concorrente del concorso. Vito Valleriani fa parte della ‘Picena Non Vedenti’ fin dalla fondazione della stessa società, avvenuta nel 2007. "Per noi è un grande orgoglio : conferma il presidente del sodalizio ascolano Marco Piergallini – Quando i nostri atleti eccellono anche in attività extrasportive ci rendono estremamente orgogliosi, perché anche la nostra associazione, nel suo piccolo, ha contribuito nella loro crescita e nella loro formazione".

Matteo Porfiri