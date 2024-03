Vittime Covid doppio incontro per la memoria

In occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid che si celebra ogni anno il 18 marzo, l’Ast di Ascoli si unisce al dolore e alla riflessione collettiva, con un incontro aperto a tutta la cittadinanza, che si terrà in contemporanea, dalle ore 14,30 alle ore 18 a Palazzo dei Capitani e presso l’auditorium Tebaldini a San Benedetto. Gli operatori sanitari, veri eroi in questa battaglia contro il virus, avranno l’opportunità di raccontare le loro esperienze, le sfide affrontate e le emozioni vissute durante l’emergenza sanitaria. Sarà un’occasione per onorare il loro impegno e sacrificio. Durante l’evento verrà consegnata la targa commemorativa predisposta dall’Ordine dei Medici e osservato, alle 15,15 un minuto di silenzio per ricordare le vittime del Covid. A San Benedetto, verrà ricordata la perdita del dott. Luciano Giorgi. "Invitiamo tutti i cittadini, gli operatori sanitari, gli ordini professionali e i rappresentanti delle istituzioni a partecipare a questo momento di riflessione e solidarietà – commenta la direttrice dell’Ast Nicoletta Natalini - insieme, onoreremo la memoria di coloro che hanno perso la vita a causa del Covid e rinnoveremo il nostro impegno per un futuro più resiliente e consapevole".