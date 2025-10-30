"Vittoria dedicata a tutta la città"

"E’ stata una grande emozione vedere il Riviera delle Palme esultare per questa vittoria nel derby". E’ raggiante il presidente della Samb Vittorio Massi quando si presenta dinanzi a microfoni e taccuini. "Nel primo tempo abbiamo stracciato l’Ascoli – commenta il patron rossoblù – e se stavamo sul 4-0 nessuno avrebbe avuto nulla da dire. Non volevamo dare una delusione a questa gente. Abbiamo passato il testimone ai ragazzi di venti, trenta, quaranta anni che non avevano mai visto un derby. Ora siamo 1-1 con la bella che si giocherà il 4 marzo e sempre al Riviera delle Palme. Sono stati bravi tutti, ma già al Del Duca si era vista una buona Samb. La squadra sta crescendo, evidenziando una forma fisica eccezionale. Dopo Livorno ero arrabbiato ma la Samb è forte. Questi giovani hanno bisogno di una spinta per caricarli. Il mio pensiero va a mio padre. E’ stato lui a trasmettermi questa malattia rossoblù ed io l’ho passata ai miei figli". Vittorio Massi è un fiume in piena. "La Coppa Italia di Serie C – aggiunge – è una grande manifestazione ed è giusto onorarla al massimo. Dopo le critiche e i primi attacchi, oggi Massi ha vinto il derby. Ora festeggiamo fino a mezzanotte e poi pensiamo al Guidonia. Mi corre l’obbligo di fare i complimenti a tutti a partire anche dai magazzinieri. Mi sono goduto in campo la vittoria nel derby. Ora dobbiamo continuare così anche in campionato e fare sempre di più per la Samb. Abbiamo ancora fame e non ci fermeremo. Dobbiamo imparare a diventare professionisti e poi -conclude Massi- arrivare in altre categorie".

"Abbiamo fatto felice una città – è Ottavio Palladini che parla – dopo tre giorni vedere così tanta gente allo stadio è stata una sensazione meravigliosa. Dedico questa vittoria nel derby a tutta San Benedetto, ai ragazzi, al presidente che in questi tre anni ha creato qualcosa di veramente bello. Ma anche ad Andrea, un ragazzo di Castel di Lama e a tutti quelli che vogliono bene ai colori rossoblù. Abbiamo affrontato la partita nel migliore dei modi con un’ottima intensità di gioco e ripartenze, mettendo in difficoltà una squadra forte come l’Ascoli".

E’ stato, infine, un mercoledì speciale anche per Alessandro Sbaffo. Il classico gol dell’ex su rigore e l’assist per il raddoppio di Konatè. "Domenica – dice il Re Leone – nonostante la sconfitta i nostri tifosi ci hanno applaudito, trasmettendoci così qualcosa di vero. Questa vittoria è un momento che dobbiamo celebrare con tutta la città".

b.mar.