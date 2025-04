"Vittoria ha preteso di sapere la verità"

Nella triste storia di Melania Rea, uccisa dal marito Salvatore Parolisi al Bosco delle Casermette di Civitella il 18 aprile del 2011, c’è sicuramente un’altra vittima, quella che tutti all’epoca abbiamo conosciuto come "la piccola Vittoria", la figlia della coppia che viveva a Folignano. "Piccola una volta. Adesso Vittoria ha 16 anni compiuti. È un adolescente – racconta lo zio Michele Rea – Vive coi nonni, ma praticamente con tutti noi di famiglia, visto che abitiamo vicini. La stiamo crescendo in simbiosi e siamo soddisfatti e contenti della persona che sta diventando".

Vittoria quel giorno dormiva nell’auto, mentre il padre assassinava la madre con 35 coltellate. Il tempo trascorso l’ha portata a prendere coscienza della tragedia famigliare che si è consumata a sua insaputa. "Vittoria sa tutto, nei minimi dettagli – aggiunge Michele Rea – Ha voluto, anzi, ha preteso di sapere e quindi abbiamo fatto un lungo lavoro insieme anche agli psicologi che ci hanno seguiti nel corso degli anni e hanno seguito anche lei. Era arrivato il momento di far conoscere la ‘vera’ verità, anche se questa verità noi la conosciamo solo da un punto di vista processuale, perché non eravamo presenti quel giorno: però di tutto quello che è emerso, i dettagli e quant’altro, lei ora sa tutto".

Come nel 2011, il 18 aprile cadrà nella settimana santa che conduce a Pasqua, il Venerdì Santo. Per la Procura, Parolisi uccise Melania perché stretto in quello che fu definito un ‘imbuto’, ossia dover scegliere se trascorrere le vacanze con la sua famiglia o dare seguito alla promessa fatta alla sua amante, la giovane soldatessa del 235° Reggimento Piceno, di andare con lei, per conoscere i suoi genitori. Al Bosco delle Casermette la famiglia Rea è tornata spesso. "Una volta all’anno ci torniamo: l’ultima volta in occasione della ’Panchina Rossa’ che è stata dedicata a Melania. Anche Vittoria c’è stata – racconta Michele Rea – ce lo ha chiesto qualche anno fa e l’abbiamo accontentata".

La famiglia Rea è rimasta legata a Folignano ed Ascoli dove è tornata diverse volte in questi anni. "Ci veniamo volentieri perché per Melania anche quella era casa sua ed è rimasta ancora casa sua: la sentiamo vicina a noi anche quando veniamo lì. Abbiamo conservato amicizie a Folignano, Ascoli. Rimarremo sempre legati a queste due città e alle tante persone che ci sono state vicine in quei giorni terribili" conclude Michele Rea.

