"Vittoria non scontata. Gli elettori hanno capito il nostro lavoro"

Francesca Pantaloni, con 8.407 preferenze è stata la più votata in tutto il Piceno. Che effetto le fa? "Sono felicissima e non potrebbe essere diversamente. Si tratta di un risultato straordinario, andato al di là di ogni aspettativa. La gente ha premiato questo modo nuovo di fare politica. Il nostro è stato un gruppo che ha saputo lavorare bene. Credo che sia stato, da parte degli elettori, un voto di fiducia al modo di lavorare di questa amministrazione comunale della quale faccio parte. Un’amministrazione che, sotto la guida di Marco Fioravanti, si è messa sempre all’ascolto del territorio e della comunità. Ecco, le persone ci hanno premiato. Perché hanno capito che siamo amministratori che sanno ascoltare".

Lei parla di un ‘nuovo modo di fare politica’. Ma cosa intende esattamente? "In parole povere, i cittadini non vogliono più promesse. E’ infatti giunto il momento della consapevolezza e noi abbiamo lanciato un messaggio di coerenza, responsabilità e determinazione nel portare avanti le varie istanze che caratterizzano non solo Ascoli bensì tutto il territorio. Questo nuovo modo di fare politica ci è stato trasmesso da Marco Fioravanti".

A proposito del sindaco, quest’ultimo è stato per lei il primo sostenitore: come nasce questo vostro rapporto così speciale? "Marco è una persona eccezionale. Ama circondarsi di persone valide e cerca di far emergere le proprie competenze e attitudini da ciascuno. E lo fa ad un solo scopo: quello di accrescere il contributo di ognuno noi per la città. Una squadra non è fatta solo di fuoriclasse, ma anche da chi li sa gestire e coordinare. Ecco, Marco Fioravanti è capace di questo. E lo ringrazio. Così come dico grazie a tutta la squadra che, in questi mesi di campagna elettorale, mi ha supportato e affiancato in ogni momento".

Della vittoria di Acquaroli, invece, che ne pensa? "Non era scontata. Quindi, anche per questo, assume grande valore. Il successo del nostro presidente è la dimostrazione del fatto che i marchigiani hanno capito il lavoro che è stato svolto, in silenzio. Anzi, parlando con i fatti. Le persone sanno osservare e apprezzare".

Si parla, per lei, di un probabile assessorato: è pronta? "Io rappresenterò tutti gli elettori e il mio impegno, a prescindere dall’incarico che potrò ricoprire, sarà lavorare al meglio per la crescita del benessere di tutte le Marche. Che dire, ci rimettiamo tutti alla scelta del presidente Acquaroli, che sicuramente comporrà la squadra di governo migliore. Personalmente, sono pronta a svolgere qualsiasi ruolo mi venga affidato. E lo farò con passione, determinazione e tanta volontà".

Matteo Porfiri