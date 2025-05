Vittorio Massi: entusiasmo a San Benedetto e sfide future per la Samb

"Conosco la piazza. I ragazzini mi salutano come se fossi il Papa (ride, ndr), ma ora bisogna coltivare questa passione. In città è tornato l’entusiasmo. Merito mio? Forse sì. Ma al di là di tutto, vedere a San Benedetto questa gioia per la squadra di calcio è una bella soddisfazione". E’ un Vittorio Massi a cuore aperto quello che si è presentato dinanzi ai microfoni ed alle telecamere di Tvrs nel corso della trasmissione Le Marche nel pallone in onda la domenica sera sul canale 13 del digitale terrestre. "Nei giorni scorsi - aggiunge il massimo dirigente rossoblù - ho incontrato un signore di Sora. Mi ha fatto i complimenti dicendo: posso stringerle la mano? Una cosa che non avrei mai immaginato. Così come a Senigallia, dove alcune persone mi hanno detto: vieni a fare il presidente da noi. Fa piacere, ma io sto bene a San Benedetto. Stavano sparendo le generazioni ed è importante che i più giovani siano tornati a coltivare la passione per i colori rossoblù".

Sul futuro della Samb, Massi è esplicito. "La tifoseria - spiega - deve stare tranquilla perché siamo persone serie. Siamo pronti ad investire ma dobbiamo restare con i piedi per terra anche perché verranno tempi difficili. Sostenibilità e competitività, queste le parole chiave. Il tifoso lo deve capire perché il primo obiettivo di una società è quello di sostenere il passo che si va a compiere. Non bisogna più aspettarsi l’arabo carico di soldi ma si deve fare calcio per le idee che hai e con i soldi che hai in mano. Ben venga la riforma Zola, un primo passo per un calcio sostenibile".

Sul ritorno del derby con l’Ascoli dopo 39 anni questo il pensiero di Vittorio Massi. "Ad Ascoli ci lavoro e molti ascolani lavorano a San Benedetto. Noi andremo su e loro verranno da noi. Un derby rappresenta sempre la bellezza del calcio. Certo, dentro lo stadio gli sfottò rappresentano il sale di queste partite, ma sarebbe bello vedere sia al Riviera che al Del Duca un ragazzino con la sciarpa rossoblù vicino all’amichetto del mare con quella bianconera".

E infine ecco la questione fideiussione per i lavori al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli che in città ha scatenato le immancabili polemiche. "L’articolo 5 - spiega Massi - è una norma fatta per aiutare le società dilettantistiche, in cui la fideiussione a garanzia è prevista ma non è obbligatoria. Il Comune, invece, la richiede obbligatoriamente. Il sindaco Spazzafumo è dalla mia parte ma la burocrazia non vuole rischiare ma devono sapere che vado a spendere soldi per un impianto comunale. La crescita della Samb - conclude Massi - può portare benefici anche in altri settori come turismo e cultura ed invece di aiutarmi, mi chiedono la fideiussione. Mercoledì (domani, ndr) ci sarà il consiglio comunale, vedremo cosa accadrà".

Benedetto Marinangeli