Vittorio Massi presenta il big match Samb-Teramo e il progetto Ciarrocchi

"Siamo felici, contenti, tranquilli e siamo forti". Testi e musica di Vittorio Massi ai microfoni di Vera Tv nel corso della trasmissione A Ritmo di Samb quando presenta il big match con il Teramo. "Di match ball -aggiunge- ne abbiamo avuti tanti ed ora ecco quello di domenica prossima. Era impensabile chiudere prima il campionato. Un torneo estremamente impegnativo con squadre forti. Non guardiamo a quanti punti di distanza è il Teramo, ma siamo consapevoli di affrontare una formazione in gran forma. Sono convinto che la mia squadra farà la sua partita e che sarà un gran bel match. Mi auguro che la gara risponda alle attese e che sia diretta da un arbitro bravo. Ce la giocheremo ed alla fine chi sarà più bravo prevarrà".

Ieri mattina il sindaco Antonio Spazzafumo, insieme ai tecnici del Comune, ha ricevuto il presidente Massi che ha presentato il progetto di riqualificazione strutturale e rinnovo sociale degli spazi del campo sportivo Ciarrocchi di Porto d’Ascoli. Nel corso dell’incontro, i rappresentanti del club rossoblù hanno illustrato i dettagli dell’opera aggiornati in base alle indicazioni ricevute dal Comune. "Siamo molto soddisfatti del passaggio odierno – ha detto il sindaco Antonio Spazzafumo – che dimostra che lo spirito costruttivo e la collaborazione sono gli ingredienti fondamentali per raggiungere ogni obiettivo. Il nostro impegno e quello di dare riscontri nei tempi più rapidi possibili affinché il Ciarrocchi abbia una nuova veste e offra servizi adeguati alla domanda degli sportivi".

Intanto per sopperire al divieto di trasferta imposto ai tifosi della Samb della Provincia di Ascoli Piceno e di Martinsicuro, Controguerra, Alba Adriatica, Tortoreto, Pedaso, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio, l’amministrazione comunale ha disposto l’allestimento all’ex-Galoppatoio di un maxischermo per permettere ai supporters rossoblù di seguire la gara. L’iniziativa, interamente gratuita e a ingresso libero fino a esaurimento dei posti, permetterà agli appassionati di seguire la partita in tempo reale. Questo pomeriggio classico test in famiglia al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli. Palladini recupera Zini con Paolini che nonostante nei giorni scorsi abbia lavorato a parte tornerà a disposizione dell’allenatore per la gara del Bonolis.

Benedetto Marinangeli