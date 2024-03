Vivaisti protagonisti a Tipicità:: "Le opportunità del nostro alloro"

L’associazione Vivaisti di Grottammare è stata presente a Tipicità Festival a Fermo, con il suo prodotto più prezioso: l’alloro. La partecipazione è stata anche l’occasione per incontrare l’assessore della Regione Marche, Andrea Maria Antonini e discutere sull’andamento del mercato vivaistico nel post-Covid e sui cambiamenti climatici che hanno influito sulle colture. "Una realtà che conosco da tempo in particolare il presidente Balestra – ha affermato Antonini – Ho incontrato uno dei consiglieri del direttivo, Claudio Colletta, con il quale mi sono confrontato su alcuni temi legati al vivaismo. Abbiamo parlato in particolare delle nuove opportunità che possono nascere con il riconoscimento dell’alloro di Grottammare come prodotto Igp e soprattutto delle misure innovative da inserire in alcuni bandi del Programma di Sviluppo Rurale, utili per il sistema florovivaistico. Ci siamo lasciati con la possibilità di fissare un incontro in Regione, per confrontarci con i tecnici e i dirigenti e capire quali possano essere le migliori misure di sostegno da adottare per promuovere e supportare questo importante settore dell’agricoltura".

Per capire l’andamento del mercato, poiché questa è stagione piena per le vendite, abbiamo fatto il punto con il presidente dei vivaisti di Grottammare Francesco Balestra. "Vi è stata una sorta di rallentamento rispetto alla grande richiesta avuta durante il periodo del Covid – afferma Balestra – Ora siamo in una fase altalenante di richieste. Ci sono ancora i nostri prodotti tradizionali che hanno buon riscontro di mercato, ma da tenere d’occhio: alloro, oleandro, leccio e pitosforo. La grande preoccupazione sta nel cambiamento climatico da adattare alle nostre produzioni con nuove tecniche affinché sia un prodotto sostenibile, ma sempre più spesso ci sono fenomeni atmosferici violenti che compromettono le nostre produzioni".