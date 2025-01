’Vivaldiana’ domani sera al teatro Concordia

Secondo appuntamento, domani alle ore 20.45, al Teatro Concordia per ’San Benedetto in Danza’. In scena ’Vivaldiana’ di Spellbound Contemporary Ballet, creazione per nove danzatori (Maria Cossu, Martina Staltari, Lorenzo Beneventano, Roberto Pontieri, Anita Bonavida, Giuliana Mele, Filippo Arlenghi, Alessandro Piergentili, Miriam Raffone) con le coreografie di Mauro Astolfi, assistito da Alessandra Chirulli sulle musiche di Antonio Vivaldi, il disegno luci & set concept di Marco Policastro i costumi di Mélanie Planchard.

Al centro del lavoro di Astolfi c’è l’idea di rileggere l’universo musicale di Antonio Vivaldi, integrandolo con alcune caratteristiche della sua personalità ribelle e fuori dagli schemi. Da questa suggestione il coreografo ha tradotto in movimento alcune creazioni raccontando il talento del ‘prete rosso’ e rielaborandone le architetture musicali per restituirgli carattere di unicità.

Lo spettacolo ha aperto nel 2019 la stagione del Grand Theater de Luxemburg che lo ha commissionato e coprodotto. Il nuovo appuntamento arriva dopo la suggestiva performance di Cecilia Ventriglia, al Museo del Mare, avvenuta a fine 2024, per la rassegna ’San Benedetto in Danza’, voluta a fianco della stagione in abbonamento dall’assessorato alla Cultura del Comune, da Lia Sebastiani, e realizzata con l’Amat, con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Marche.

Biglietti: 12 euro con ridotto a 10 euro riservato ad allievi e insegnanti delle scuole di danza e abbonati stagione di prosa in vendita alla biglietteria del Concordia nei due giorni precedenti lo spettacolo (orario 17.30-19.30) e il giorno di spettacolo dalle 17.30. Vendita anche nelle biglietterie del circuito Amat/Vivaticket e online su vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio).

Stefania Mezzina