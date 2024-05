’Vivi Maggiore’ scende in campo

Un’associazione no-profit, che cercherà di proporre iniziative di carattere culturale, ricreativo e soprattutto solidale, provando anche ad aiutare le famiglie più bisognose del quartiere di Porta Maggiore. Si tratta di ‘Vivi Maggiore’, una nuova realtà appena costituitasi, che è stata presentata ufficialmente martedì scorso dalla presidente Rosalba Ranalli, la segretaria Alessia Camaiani, il tesoriere Fabrizio Flaiani e tanti soci che hanno già dato la propria adesione. "Vogliamo ridare slancio al nostro quartiere – spiega Rosalba Ranalli – e fare in modo che torni così come era una volta". Grazie alla collaborazione della guida turistica Lella Palumbi, l’associazione ha organizzato una bella iniziativa per il prossimo 18 maggio. "Si tratta di una passeggiata nei luoghi storici di Porta Maggiore – sottolinea proprio la Palumbi -. Alle 15.30 partiremo da piazza Matteotti per poi far tappa al Forte Malatesta, sul ponte, all’ex distretto militare, a palazzo Panichi, a palazzo Malaspina e in altri posti caratteristici della zona".

Matteo Porfiri