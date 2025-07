"Viviamo tempi violenti. Amo ciò che fa sperare"

Eclettica, graffiante, profondissima: Cristina Donà arriva ad Ascoli con uno spettacolo che mescola le arti alla sua voce, e le fa brillare di luce nuova, nel segno della speranza. Alla Milanesiana stasera condividerà il palco del Ventidio con i Terconauti, Saverio Lanza e Giovanni Covini.

Il suo spettacolo ha un titolo bellissimo: Cantami di un sogno.

Cristina, che legame c’è tra sogno, musica e memoria?

"Forse risiede nella nostra composizione cellulare, sensibile alla vibrazione del suono che smuove emozioni ataviche. Si dice che l’universo, per come lo conosciamo, arrivi da un suono. Mi piace immaginare la musica come il legante ideale per capire da dove arriviamo".

Con Saverio Lanza collabora da anni... come sarà alla Milanesiana?

"Saverio ha un approccio aperto, che ci permette di costruire percorsi sonori in sintonia con la realtà in cui ci esibiamo".

Ha detto che la sua musica nasce da un’urgenza. Qual è oggi?

"Spingermi oltre la pelle, dentro la cassa toracica di chi ascolta per generare stupore, lo stesso che provo quando mi esibisco. Siamo tentati dalla facilità della superficie, dalla corrente che ci spinge tutti nella stessa direzione, senza domande. Io cerco di evocare l’attenzione per riprenderci il nostro punto di vista e l’empatia".

Cosa l’ha colpita del linguaggio umano e artistico dei Terconauti e di Giovanni Covini?

"Il loro approccio gentile ma diretto, che allarga la conoscenza su una realtà complessa come l’autismo. Quando incontro chi trasforma ostacoli in possibilità, mi viene spontaneo un abbraccio".

Come vive l’esperienza di un festival così trasversale, in questa città?

"Mi onora essere parte di un organismo pulsante che racconta gli esseri umani attraverso l’arte. Ascoli mi ha abbagliata. La prima volta, mentre mi dirigevo verso la città, ero così attratta dalla visione del Monte Ascensione che mi sono ritrovata all’uscita per Ascoli senza accorgermi che stava sotto di me. E’ stata una vera apparizione".

La sua scrittura è personale e fuori dalle mode. Sente di aver aperto una strada? E c’è qualcosa che la sorprende ancora?

"Viviamo in un tempo violento, che umilia i buoni propositi: amo tutto ciò che accende la speranza sulla relazione tra gli esseri umani e tra questi e il nostro pianeta. Mi sorprende chi costruisce la propria strada con rispetto e curiosità, veicolando messaggi a cuore aperto. Chi ammette le sue debolezze e condivide quelle degli altri. Una cosa da supereroi".

Valeria Eufemia