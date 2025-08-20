’Voci’, il racconto di Emilia Ciarrocchi nella sala consiliare

Sala consiliare del comune di Massignano gremita per la presentazione di ‘Voci’, il nuovo racconto della concittadina Emilia Ciarrocchi. L’evento, inserito nel calendario delle manifestazioni estive e organizzato dall’Amministrazione comunale, ha visto la partecipazione del sindaco Massimo Romani, che ha introdotto l’autrice. Il racconto, nel passato-presente di Massignano, è nato da un’idea suggerita dal marito Gianni in una fredda domenica del 12 gennaio 2025. È un viaggio inedito tra le vie del Borgo, ‘volutamente senza tempo’. L’autrice guida il pubblico in una passeggiata in cui il passato e il presente si incontrano.

La presentazione si è aperta con un momento di grande emozione, con un attimo di silenzio dedicato a un figlio di Massignano scomparso tragicamente, Danilo Laurantoni. Con la voce narrante di Luca Ciarrocchi, la storia esplora uno spaccato di vita paesana, toccando vari aspetti come i ricordi d’infanzia, i giochi, i rintocchi delle campane, le gite all’estero, le discussioni tra comari e perfino le affinità tra il dialetto massignanese e la lingua francese. A rendere ancora più affascinante questo viaggio narrativo sono stati gli intermezzi musicali eseguiti da Giuseppe Verdecchia.