Fuga dall'ateneo
Matteo Naccari
Fuga dall'ateneo
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Trova figlio mortoScandalo 'Mia moglie'Gianni MorandiDivieto di balneazioneSofia RaffaeliRischio botulino
Acquista il giornale
CronacaVogalonga, la magia delle barche in notturna
27 ago 2025
MARCELLO IEZZI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Ascoli
  3. Cronaca
  4. Vogalonga, la magia delle barche in notturna

Vogalonga, la magia delle barche in notturna

Decine tra canoe, barche, sup addobbate con piccole lanterne.

La Vogalonga in notturna è destinata a diventare un appuntamento fisso nel cartellone delle manifestazioni estive del Circolo nautico

La Vogalonga in notturna è destinata a diventare un appuntamento fisso nel cartellone delle manifestazioni estive del Circolo nautico

Per approfondire:

Sta diventando una bella tradizione la Vogalonga in notturna, appuntamento atteso da amanti del mare e curiosi in cerca di emozioni uniche. L’evento, organizzato con cura dal Club nautico ‘Amici del mare’, ha regalato ai partecipanti un’esperienza suggestiva grazie anche al mare molto calmo. Decine tra canoe, barche, sup, ‘addobbate’ con lanterne e piccoli led hanno creato un vero e proprio serpentone illuminato che ha incantato i curiosi sulla riva.

La Vogalonga è stata seguita con entusiasmo anche dai villeggianti, che hanno applaudito e fatto sentire il loro calore a tutti gli equipaggi in vogata. I partecipanti ringraziano il presidente del Club Amici del Mare, Gianni Bruni e tutti membri del sodalizio che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione che, edizione dopo edizione, continua a crescere e non solo in numero di partecipanti.

La Vogalonga in notturna è destinata a diventare un appuntamento fisso nel cartellone delle manifestazioni estive del Circolo nautico, ma anche della città di Grottammare. Un evento capace di regalare emozioni che durano ben oltre la fine della serata. Al termine della manifestazione i partecipanti sono stati accolti dal consigliere comunale delegato allo sport Nicolino Giannetti.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

EventiMare