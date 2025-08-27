Vogalonga, la magia delle barche in notturna

Sta diventando una bella tradizione la Vogalonga in notturna, appuntamento atteso da amanti del mare e curiosi in cerca di emozioni uniche. L’evento, organizzato con cura dal Club nautico ‘Amici del mare’, ha regalato ai partecipanti un’esperienza suggestiva grazie anche al mare molto calmo. Decine tra canoe, barche, sup, ‘addobbate’ con lanterne e piccoli led hanno creato un vero e proprio serpentone illuminato che ha incantato i curiosi sulla riva.

La Vogalonga è stata seguita con entusiasmo anche dai villeggianti, che hanno applaudito e fatto sentire il loro calore a tutti gli equipaggi in vogata. I partecipanti ringraziano il presidente del Club Amici del Mare, Gianni Bruni e tutti membri del sodalizio che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione che, edizione dopo edizione, continua a crescere e non solo in numero di partecipanti.

La Vogalonga in notturna è destinata a diventare un appuntamento fisso nel cartellone delle manifestazioni estive del Circolo nautico, ma anche della città di Grottammare. Un evento capace di regalare emozioni che durano ben oltre la fine della serata. Al termine della manifestazione i partecipanti sono stati accolti dal consigliere comunale delegato allo sport Nicolino Giannetti.