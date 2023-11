Voglia di feste natalizie. Addobbi e prime luminarie

I primi addobbi di Natale sono comparsi in città, e con essi il Comune ha iniziato a posizionare in centro storico anche le prime luminarie. In piazza Arringo sono state appese delle palle di Natale in formato gigante coloratissime, ed è iniziato l’allestimento del villaggio che, come tradizione, sarà composto dalla pista di pattinaggio sul ghiaccio e dalle casette in legno, tra cui quella di Babbo Natale. Il villaggio sarà aperto dal prossimo 2 dicembre e rimarrà nella piazza del municipio fino al 7 gennaio. Le casette di legno, assegnate a 20 espositori, illuminate e con tetti spioventi, saranno ricche di addobbi natalizi per andare a ricreare l’atmosfera tipica dei mercatini di Natale. Al loro interno sarà possibile trovare artigianato artistico, prodotti tipici, oggettistica, idee regalo. Non mancheranno, inoltre, per la gioia dei più piccoli Babbo Natale in carne e ossa, spettacoli teatrali e cantastorie, mentre per i più grandi musica e eventi sulla pista di ghiaccio. Il mercatino di Natale sarà aperto tutti i giorni, dalle 10 alle 20, la pista di ghiaccio, dalle 10 fino a tardi.

E mentre in piazza Arringo si sta costruendo il villaggio di Natale, si comincia a delineare anche il cartellone degli eventi che saranno organizzati in città per le festività. L’accensione delle luminarie dovrebbe avvenire come da tradizione l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata concezione, mentre tra gli appuntamenti in programma non mancherà quello del 31 dicembre in piazza del Popolo: una grande festa con musica e ospiti per salutare il 2023 e accogliere il 2024. E ancora, per i più piccoli l’Arengo organizzerà nuovamente lo spettacolo delle befane in piazza nel giorno della festa dell’Epifania, il 6 gennaio, e dal 24 al 27 dicembre arriverà il Santa Claus bus. Il primo gennaio alle 21, invece, tradizionale appuntamento al teatro Ventidio Basso con il concerto di Capodanno. Protagonisti saranno l’orchestra sinfonica Puccini diretta dal maestro Alfredo Sorichetti, e il coro Ventidio Basso diretto dal maestro Giovanni Farina, che eseguiranno musiche tratte dal classico repertorio dei concerti di Capodanno. Anche quest’anno l’Anffas organizzerà al massimo ascolano lo spettacolo ‘Note solidali’: andrà di scena il 23 dicembre alle 20.30, e prevede la partecipazione delle allieve delle scuole di danza cittadine e di giovani cantanti. Il ricavato sarà devoluto all’associazione Anffas. I biglietti saranno in vendita alla biglietteria del teatro Ventidio Basso in piazza del Popolo (0736298770).

Lorenza Cappelli