"Vogliamo incontrare la premier"

"Chiediamo un incontro urgente con la premier Giorgia Meloni, dobbiamo porre fine alle incertezze che attanagliano la nostra categoria". È così che un battagliero Giuseppe Ricci si presenta alla vigilia dell’incontro con l’onorevole Maurizio Gasparri, che avverrà domani alle 17 all’hotel Villa Corallo, alla presenza di molti rappresentanti dei balneari. La questione è oramai assurta al grado di ‘classico’: il contrasto alla direttiva Bolkestein e la parziale sdemanializzazione delle concessioni in favore di chi gestisce gli chalet di San Benedetto. "Gasparri ci ha sempre seguito – continua il presidente Itb – e quindi sapevo di poter contare su di lui per fare il punto della situazione e per sapere qualcosa di più sul nostro futuro. Speriamo possa riportare in sede di governo le nostre istanze, e spero si possa incontrare anche la presidente Meloni. Il nostro auspicio, inoltre, è che a sostenerci siano i nostri parlamentari, che forse potrebbero fare qualcosa di più per aiutarci nel portare avanti la nostra battaglia". Non manca un certo atteggiamento critico nei confronti di Roma: "Ci sentiamo sfiduciati dalla politica – prosegue il balneare – e quindi abbiamo deciso di coinvolgere valenti avvocati per affrontare la problematica. Al governo chiediamo di riattivare il tavolo tecnico voluto per mappare le risorse demaniali del Paese. La nostra proposta è di sdemanializzare la parte delle concessioni dove è stato possibile costruire: c’è gente che ancora ha i debiti per gli investimenti fatti e questi imprenditori vanno tutelati. Se vogliamo mantenere il ‘made in Italy’ il riscatto di queste aree, che sono anche urbanizzate, è una cosa da tenere in considerazione. Noi balneari abbiamo bonificato delle zone che oggi sono diventate produttive. Peraltro, con la concessione del diritto di superficie con riscatto, lo Stato otterrebbe ingenti risorse, che potrebbero essere reinvestite nel turismo. Per il resto non cambierebbe nulla: continueremmo a seguire le disposizioni che normano le nostre attività". La tematica, negli ultimi anni, è stata al centro di avvicendamenti turbolenti. Nel 2021 due sentenze gemelle del Consiglio di Stato sancivano l’inefficacia delle proroghe alle concessioni balneari, e una sentenza della Corte di Giustizia Europea, l’anno successivo, ribadiva la necessità di indire al più presto procedure di evidenza pubblica per la riassegnazione delle concessioni. Il comune di San Benedetto, recentemente, ha prorogato le concessioni al 31 dicembre 2024.

Giuseppe Di Marco