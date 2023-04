"Vogliamo la terza corsia sull’A14" L’incontro con ’Smart Piceno’

Oltre 200 persone hanno partecipato all’iniziativa promossa da Pietro Colonnella nel paese alto di Grottammare per parlare di Autostrada A 14, Ferrovia, Rete digitale per ’Smart territorio’. "Come presidente di Smart Piceno ringrazio tutte le persone intervenute all’incontro durante il quale è emerso che il Piceno non può essere un imbuto di tutto il corridoio Adriatico concentrato in 65 Km, da Porto Sant’Elpidio a Giulianova – ha affermato Colonnella – Bisogna ottimizzare l’attacco dell’A14 all’A24 e risolvere il problema della strettoia che penalizza il territorio. Voglio ricordare che tra San Benedetto e Pedaso ci sono 8 gallerie: Monterenzo e Croce a San Benedetto; Montesecco, San Cipriano e Castello a Grottammare; Castello e San Basso a Cupra Marittima e poi la galleria di Pedaso. Un tratto critico dove sarà difficile fare terza corsia. L’ipotesi attuale è di utilizzare la tratta esistente in direzione sud-nord e di costruire un’altra tratta in direzione nord-sud in parte in sede ed in parte fuori dall’attuale carreggiata, massimo fino a due chilometri nell’entroterra e prevedere, in questo contesto, la costruzione della bretella complanare per risolvere il problema della circonvallazione Porto d’Ascoli-Grottammare. Il tratto critico da fare fuori sede potrebbe essere al massimo 26 Km. Cercherò di muovermi per interloquire con Autostrada per l’Italia ed i presidenti delle due regioni, Marche e Abruzzo per sollecitare un progetto fattibile. Al momento abbiamo raccolto 550 firme in formato digitale e 4mila in formato cartaceo. L’obiettivo è arrivare mille firme digitali e almeno 5mila cartacee. Va trovata una linea per non lasciare nell’indeterminatezza tutte le ipotesi. Discutiamone alcune e poi si va da Autostrade e Governo per vedere cosa fare al fine di evitare che le risorse economiche finiscano in altre Regioni".

