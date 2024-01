"Voglio vedere entusiasmo". La Samb riparte dal Sora

"Mi aspetto una partita carica di entusiasmo da parte dei miei ragazzi, dopo una sosta, quindi con tanta voglia di ripartire forte, di ricominciare meglio di come avevamo finito, con tanto entusiasmo e voglia di fare una partita importante, una partita da vincere". Tornare a vincere al Riviera delle Palme, gettarsi alle spalle il dicembre nero (due punti in 4 partite) che ha visto la Samb scendere in seconda posizione, ripartire subito forti. Il tecnico Maurizio Lauro, sulla graticola dopo il ko maturato al Riviera contro la Vigor Senigallia, nell’ultima gara del girone di andata, e che ha portato la società ad una lunga riflessione proprio durante la sosta fino ad arrivare alla decisione di puntare sul mercato e confermare la fiducia all’allenatore, fissa così priorità ed obiettivi. Vietato sbagliare, oggi, contro il Sora, in questa prima gara dell’anno e del girone di ritorno. Spazio sin da subito ai nuovi innesti. "Dal mercato – ha proseguito l’allenatore - sono arrivati giocatori importanti, bravi, anche giovani, abbiamo diversi dubbi sull’undici iniziale da schierare proprio perché sono tutti bravi e anche pronti per fare girone di ritorno". Lauro non avrà a disposizione Pagliari squalificato, Paolini e Lonardo infortunati, ha recuperato, invece, Chiatante dall’influenza. La campagna acquisti in questo mercato di riparazione – ancora da completare dopo il forfait in extremis dell’attaccante Daniel Giampaolo (oggi all’Ancona) con il ds De Angelis che sta valutando la migliore alternativa – è stato tutto volto a consegnare a Lauro una rosa capace di interpretare un 4-3-3 (come paventato in estate) piuttosto che il consueto 4-2-3-1 che ha evidenziato problemi di equilibrio per la squadra. Dunque Lauro, oggi, passerà al 4-3-3? Sembra di sì, davanti al portiere Coco, la linea difensiva a quattro dovrebbe vedere Zoboletti ed Orfano (sostituirà lo squalificato Pagliari) sulle fasce, Sbardella e Sirri centrali.

A centrocampo, con Arrigoni, subito Tourè (aveva esordito contro la Vigor Senigalia giocando uno spezzone di gara) e uno fra Scimia, Barberini e Bontà. In attacco Tomassini, Battista e il neo arrivato Senigagliesi. In un Riviera delle Palme con oltre cinquemila spettatori – oggi la Curva Nord Massimo Cioffi ha organizzato un’iniziativa per il centenario, saranno messe in vendita sciarpe rossoblù celebrative dei 100 anni di storia della Samb –avversario di turno il Sora. "Una squadra – ha detto Lauro – che ha cambiato qualcosa rispetto alla prima di campionato (i rossoblù vinsero 1-3, ndr). Sta facendo il suo campionato, sta facendo abbastanza bene, ma noi dobbiamo fare la nostra partita e farla nostra. Ripartiamo dall’entusiasmo del nostro pubblico e del nostro stadio, ma dobbiamo essere bravi sempre noi a trascinarli e fare una gara importante in questo primo appuntamento del girone di ritorno".

s. v.