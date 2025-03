’Voglio vederti danzare’, al Palariviera un omaggio al grande Battiato

C’è grande attesa per il tour nazionale di Voglio Vederti Danzare, la nuova grande produzione musicale dedicata a Franco Battiato, firmata Menti Associate in collaborazione con Good Vibrations Entertainment e la direzione artistica di Rossana Raguseo, che farà tappa nelle Marche. Il grande ensemble, composto da band, orchestra e dervisci rotanti, si esibirà oggi al Palariviera di San Benedetto e domani al Teatro delle Muse di Ancona. Il tour, che sta riscuotendo tra il pubblico un’accoglienza straordinaria, ha confermato in ogni sua data il forte impatto emotivo e artistico dello spettacolo, tra il rispetto per gli arrangiamenti originali e le nuove sfumature interpretative.