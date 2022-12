Vola con l’auto dentro un fosso Notte di paura per un’infermiera

Brutta disavventura per un’infermiera di 32 anni che, dopo il turno di notte al Pronto soccorso di San Benedetto, è volata fuori strada con la macchina mentre tornava a casa. Un turno pesante e mentre guidava è stata colta da un colpo di sonno ed è finita con la sua Opel in un fossato sulla provinciale Lungalbula ai confini tra i comuni di San Benedetto, Acquaviva e Ripatransone.

Un volo di circa 10 metri precipitando nell’Albula. La donna non si è persa d’animo, poiché lo sportello dell’auto non si apriva, è uscita dal finestrino che era andato in frantumi, poi, dopo aver creato un varco fra i rovi che hanno reso difficile la risalita sulla strada, ha chiesto aiuto al 118 ed ai vigili del fuoco. La giovane infermiera è stata stabilizzata e trasportata al Pronto soccorso di San Benedetto, dal quale era uscita poco dopo le sette, da un equipaggio della Croce Verde.

Per i rilievi del sinistro è intervenuta una pattuglia dei carabinieri mentre l’auto è stata recuperata dai vigili del fuoco di San Benedetto e quelli di Ascoli, giunti con la gru.

ma. ie.