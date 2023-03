Volano le esportazioni, +324% Il Piceno locomotiva delle Marche

Il Piceno è la locomotiva delle Marche per quanto riguarda le esportazioni. Questo emerge dall’analisi sull’andamento delle esportazioni rilevate dall’ufficio studi della Camera di Commercio delle Marche alla fine del 2022. Infatti, alla fine dell’anno appena concluso la provincia di Ascoli ha fatto registrare un ammontare delle vendite oltre confine pari a 10.433.384.661 euro contro i 2.455.389.827 euro del precedente anno. In pratica l’incremento delle esportazioni è stato pari a +324,9%. Un vero e proprio record che ha avuto positive ripercussioni anche sull’andamento generale delle esportazioni della regione Marche che sono cresciute di "solo" l’82% contro una media italiana che si è attestata a +20%. Le esportazioni della provincia di Ascoli Piceno sono fortemente condizionate dall’andamento delle vendite all’estero dei prodotti farmaceutici. Le esportazioni della Pfitzer di Ascoli hanno condizionato enormemente le vendite oltreconfine di tutto il sistema economico del Piceno. Dal rapporto stilato dalla Camera di Commercio delle Marche si legge: "Le esportazioni di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici hanno influito in particolare molto sul valore complessivo di Belgio (ne sono state il 93,7%), Regno unito (72,8%), ma anche Germania (41,3%). Hanno inoltre determinato la scalata nelle prime dieci posizioni di Corea del Sud (81,8%), Taiwan (92,8%) oltre ad aver contribuito notevolmente al valore delle Cina (49,5%)". il dato complessivo delle esportazioni, però, rileva che anche gli altri settori che caratterizzano il sistema economico provinciale hanno fatto registrare delle performance molto positive. Le strategie caratterizzate dalla spiccata capacità dimostrata dalle imprese di vendere all’estero deve essere accompagnata e supportata da adeguate politiche di intervento da parte delle istituzioni. A tal proposito la Camera di Commercio delle Marche ha deciso di far svolgere a giugno proprio a Colli del Tronto la Convention delle Camere di Commercio Estere. Un evento che richiamerà la partecipazione di oltre trecento delegati provenienti da ogni parte del mondo. In proposito il presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini ha detto: "Ci sono settori in cui le Marche sono particolarmente forti, sono quelli per cui la nostra manifattura è da sempre riconosciuta come eccellenza. L’agroalimentare che è perno dell’accoglienza turistica".

Vittorio Bellagamba